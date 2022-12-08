شكرا لقرائتكم خبر عن مرض والدته والنوم 12 ساعة.. كواليس فسخ تعاقد الزمالك مع زكريا الوردى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أمير مرتضى، المشرف على الكرة فى نادى الزمالك، كواليس ما حدث لزكريا الوردى حتى يطلب فسخ التعاقد مع الفريق.

وقال أمير مرتضى، فى تصريحات لقناة الزمالك: "إن زكريا الوردى دخل فى حالة اكتئاب شديدة بعد خسارة لقب السوبر مع شعوره بالذنب، فى البداية اعتقدنا أنها حالة مؤقتة لكن للأسف الموضوع استمر وعنده إحساس لسوء الأداء والخسارة".

وأضاف المشرف على الكرة أنه تم توفير ظروف أسرية، حيث تم التواصل مع والدته للحضور للقاهرة، لكن فور وصولها دخلت المستشفى وخضعت لعملية، فشعر اللاعب أن الظروف ليست فى صالحه، وكان ينام 12 ساعة يوميا ولا يريد الخروج من المنزل ولا يرد على الهاتف سواء لوكيله أو زملائه.

وأضاف أمير مرتضى: "تم عرض الأمر على إدارة النادى والجهاز الفني، والجميع تعاون بما لا يضر الفريق أو النادى، وفى أكثر من لاعب فى مركزه، وتم الاتفاق على فسخ العقد بالتراضى بعد موافقة الجهاز الفنى على رحيله بناء على رغبته، فرد كل ما تسلمه من أموال للنادى".