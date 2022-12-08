شكرا لقرائتكم خبر عن وعد سويسرى لنجوم الدكة فى الأهلى بسبب ضغط المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى لاعبى فريقه الذين لم يحصلون على فرصة كافية بالدفع بهم في المباريات المقبلة حسبما تسمح الظروف ، وأكد المدير الفني لجميع اللاعبين وتحديداً الذين لم يظهروا مع الفريق أو الذين لم يظهرون بشكل مُستمر بأن الفرصة قادمة لهم خاصة في ظل ضغط المباريات المقبلة وأن الجميع سيحصل على فرصة كاملة ومتكافئة من أجل التعبير عن قدراته وإمكانياته الفنية.

وتأتي تأكيدات كولر في الوقت الذي يترقب أكثر من لاعب بالفريق الحصول على فرصة المشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة مع ضغط المباريات، خاصة وأن المارد الأحمر يخسر عددا من لاعبيه للإصابة الفترة الحالية.

ومن أبرز اللاعبين الذين يترقبون المشاركة مع مارسيل كولر الفترة المقبلة ، مصطفى سعد ميسي القادم للأهلي الموسم الجاري من سيراميكا والثنائي كريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان المُنضم للأهلي من دجلة، وكذلك الصاعد رأفت خليل وعمار حمدي العائد من إصابة الرباط الصليبي.