شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفسخ عقد زكريا الوردى بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولى نادى الزمالك عن فسخ التعاقد مع المغربى زكريا الوردي لاعب الفريق بالتراضي، بناءً على رغبة اللاعب بعد الهجوم عليه من بعض الجماهير.
وقام المغربى زكريا الوردى برد المبلغ المالى الذى حصل عليه كمقدم تعاقد مع التنازل عن كافة حقوقه المالية فى العقد.
وتعاقد الزمالك مع المغربي زكريا الوردي لاعب وسط فريق الرجاء المغربي في صفقات انتقال حر خلال أغسطس الماضى.
أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، أن المغربى زكريا الوردى يعانى من مشاكل نفسية منذ مواجهة الأهلى فى السوبر، ويشعر أنه السبب فى خسارة الزمالك للقب.
وأضاف أمير فى تصريحات صحفية أن إدارة الزمالك سعت لمساعدة اللاعب وطلبنا من والدته أن تحضر إلى القاهرة، إلا أنها تعرضت لوعكة صحية بسبب المرارة فازداد اللاعب اكتئابًا.
وحقق فريق الزمالك فوزا عريضًا أمام طلائع الجيش بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على استاد الكلية الحربية، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.