شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفسخ عقد زكريا الوردى بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولى نادى الزمالك عن فسخ التعاقد مع المغربى زكريا الوردي لاعب الفريق بالتراضي، بناءً على رغبة اللاعب بعد الهجوم عليه من بعض الجماهير.

وقام المغربى زكريا الوردى برد المبلغ المالى الذى حصل عليه كمقدم تعاقد مع التنازل عن كافة حقوقه المالية فى العقد.

وتعاقد الزمالك مع المغربي زكريا الوردي لاعب وسط فريق الرجاء المغربي في صفقات انتقال حر خلال أغسطس الماضى.