شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس 8-12-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم الخميس الموافق 8 ديسمبر الجاري، منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري، بإقامة 4 مواجهات مثيرة أبرزها المواجهة التي ستجمع بين الفريق الكروي الأول بنادي فيوتشر أمام نظيره نادي الاتحاد السكندري ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، كما سيحل نادي الإسماعيلي ضيفاً ثقيلاً على نظيره نادي سيراميكا ضمن بينما يستضيف نادي إنبي أمام نظيره نادي حرس، ويواجه أسوان نظيره سموحة.

في اللقاء الأول، يستقبل فريق إنبي نظيره حرس الحدود، في الثالثة إلا ربع عصر اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وفي اللقاء الثاني، يستدرج سموحة نظيره أسوان، في مباراة صعبة تنطلق عند دقات الثالثة إلا ربع عصر اليوم الخميس، ضمن فاعليات الاسبوع السادس من مسابقة الدوري الممتاز والمقرر اقامتها علي ملعب نادي سموحه الإسكندرية.

وفي اللقاء الثالث يلتقي فريق فيوتشر بنظيره الاتحاد السكندري، في السابعة مساء اليوم الخميس على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وفي اللقاء الرابع، يحل فريق الإسماعيلي ضيفا ثقيلا على سيراميكا، فى تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب القاهرة الدولي فى سادس جولات المسابقة المحلية.