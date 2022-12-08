شكرا لقرائتكم خبر عن سامى الشيشيني: المغرب أفضل المنتخبات تكتيكيا.. والبرازيل المرشح الأول للفوز بكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى شامى الشيشينى، نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب المغرب أظهر قدراته وإمكانياته منذ ضربة البداية أمام كرواتيا فى المباراة الافتتاحية التي جمعت المنتخبين بالجولة الأولى من المونديال.

وقال الشيشيني في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج ملعب أون تايم، المُذاع على فضائية "أون تايم سبورتس": "منتخب المغرب من أفضل المنتخبات من الناحية التكتيكية في المونديال، وكريستيانو رونالدو سيخسر الكثير لو تمرد على قرارات سانتوس".

وواصل نجم الكرة المصرية السابق: "في اعتقادي أن المغرب لن تلعب مباراة مفتوحة أمام البرتغال، خاصة فى ظل المهاجم الشاب جونزالو راموس الذى سجل هاتريك في المباراة الأخيرة أمام سويسرا".

وأكمل الشيشيني: "كرواتيا ستواجه صعوبات كبيرة في مواجهة البرازيل بسبب السرعات والمهارات، دعنا نتفق أن البرازيل مرشح لحصد اللقب، واللعب بواقعية أمام كرواتيا سيرجح كفته للتأهل لنصف النهائي، كما أرى أن منتخب هولندا من أفضل الفرق إلتزاما بالطرق الهجومية والدفاعية".