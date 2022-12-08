شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لسلاح الشيش سيدات يطير فجرا للمشاركة فى كأس العالم بصربيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر لسلاح الشيش سيدات عمومي لمغادرة مطار القاهرة في الساعة الواحدة فجرًا متجهًا إلى دولة صربيا، لخوض بطولة كأس العالم للكبار خلال الفترة من 9 حتى 11 ديسمبر الجاري.

يذكر أن منتخب مصر لسلاح الشيش كان قد شارك فى بطولة أفريقيا الماضية وحصل على الميدالية الذهبية في يونيو الماضي بالمغرب.

وتضم قائمة منتخب مصر لسلاح الشيش سيدات كلًا من: يارا الشرقاوي، نهى هاني، نورا منير، بالإضافة إلى مريم الزهيري وعائشة فؤاد الذين سيشاركون في البطولة على نفقتهم الخاصة، ويقود المنتخب فنيًا الكابتن مصطفى نهاد.

وتأتى مشاركات السلاح المصري في البطولات الخارجية والعالمية من أجل الاستعداد والتأهيل الجيد لأولمبياد باريس 2024 ويأمل الجميع في حصد العديد من الميداليات العالمية.