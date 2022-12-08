ربع نهائي مونديال قطر .. جدول المباريات والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - اكتمل عقد المتأهلين إلى دور الثمانية لنهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر يوم الثلاثاء، بتأهل منتخبي المغرب والبرتغال.

ولحق كل من المغرب والبرتغال بركب المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022، التالية: هولندا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، كرواتيا، والبرازيل.

وفي ما يلي جدول مباريات دور الثمانية الكبار لكأس العالم 2022:

يوم الجمعة 9 ديسمبر 2022:

كرواتيا x البرازيل – الساعة (15:00) بتوقيت جرينتش

هولندا x الأرجنتين – الساعة (19:00) بتوقيت جرينتش

يوم السبت 10 ديسمبر 2022:

المغرب x البرتغال – الساعة (15:00) بتوقيت جرينتش

إنجلترا x فرنسا – الساعة (19:00) بتوقيت جرينتش

القنوات الناقلة لمباريات ربع نهائي كأس العالم 2022

وتنقل مباريات كأس العالم في الشرق الأوسط حصريا على قنوات بي إن سبورت.

وستذاع المباريات كما هي العادة في البطولات الكبرى عبر قنوات "beIN SPORTS MAX".

بالإضافة إلى ذلك، تنقل مباريات ربع النهائي عبر قنوات الكأس اكسترا.

وتذاع بعض المباريات على القنوات المفتوحة يتم الإعلان عنها في يومها.