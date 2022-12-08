قطر تسمح بدخول الجماهير الخليجية من دون اشتراط تذاكر مباريات المونديال



أصبح بإمكان جميع المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي الدخول إلى قطر والاستمتاع بأجواء المونديال من دون اشتراط الحصول على بطاقة “هيّا” التي كانت من قبل شرطاً لدخول الدولة العربية التي تستضيف بطولة كأس العالم.



وأعلنت وزارة الداخلية القطرية السماح لمواطني ومقيمي دول الخليج بالدخول إلى البلاد دون الحاجة للحصول على بطاقة “هيّا” لغير حاملي تذاكر المباريات عبر جميع المنافذ الرسمية.



ونشرت الداخلية القطرية تغريدة في صفحتها الموثقة في موقع تويتر، تعلن فيه إمكانية دخول الزوار من دول مجلس التعاون عبر المنفذ البري باستخدام الحافلات لجميع المسافرين، وتخصيص المواقف للزوار من غير رسوم.



ولاحقاً ستعتمد آلية الدخول عبر المنفذ البري باستخدام المركبات الخاصة اعتباراً من 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، شرط الحصول على تصريح دخول عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني بمدة لا تقل عن 12 ساعة قبل موعد السفر، دون اشتراط دفع رسوم الدخول المسبق للمركبات.



وتفاعل الجمهور الخليجي مع القرار الذي يسمح لفئات واسعة بالدخول إلى قطر، وعيش تجربة المونديال الذي أثار اهتمام الكثيرين.



ورحب كثيرون بالقرار الذي يسمح لهم بمعايشة أجواء أول بطولة كأس عالم تنظمها دولة عربية.



وحفزت الصور المنتشرة في ربوع العالم عن أجواء مونديالية تعيشها قطر لدخول الكثيرين للدوحة والاستمتاع بالفعاليات المنظمة والمصاحبة للبطولة.



وسجل مونديال قطر أرقاماً قياسية لعدد الجماهير الحاضرة للمباريات، إلى جانب الزوار المستمتعين بالفعاليات المصاحبة للبطولة والتي يقتصر حضور بعضها على حاملي بطاقة “هيا”.



(وكالات)