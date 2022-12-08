شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. نجم البرتغال يغادر المونديال رسميًا بسبب الإصابة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم بقيادة فيرناندو سانتوس المدير الفني، ضربة قوية قبل مواجهة المنتخب المغربي في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.

وتأكد غياب دانيلو بيريرا نجم المنتخب البرتغالي، عما تبقى من مباريات مونديال قطر، بسبب الإصابة ومغادرته معسكر بلاده خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكد موقع "SIC Notícias البرتغالي"، أن بيريرا لن يستطيع استكمال البطولة بسبب الإصابة وسيغادر المعسكر عائدًا إلى فرنسا لبدء العلاج تحت إشراف فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي.

يأتي ذلك بعدما أصيب قبل أيام نونو مينديز لاعب المنتخب البرتغالي وباريس سان جيرمان كذلك وتأكد غيابه عن باقي البطولة.

ويستعد منتخب البرتغال لملاقاة المغرب في ربع نهائي كأس العالم السبت المقبل في ملعب الثمامة، بعدما تأهل عقب اكتساحه لسويسرا في دور الـ16 بستة أهداف لهدف.

بينما تأهل المنتخب المغربي بقيادة وليد الركراكي المدير الفني، إلى ربع نهائي كأس العالم، بعد إقصاء إسبانيا في دور الـ16، بركلات الترجيح.