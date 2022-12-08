الامارات | مدرب بلجيكا السابق مرشح لقيادة إسبانيا

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شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بلجيكا السابق مرشح لقيادة إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام إسبانية، أمس، أن رحلة المدرب لويس إنريكي، مع المنتخب الإسباني اقتربت من نهايتها، بعد الخروج المرير على يد المغرب في دور الـ16.
وقالت صحيفة «ماركا» وإذاعة «أوندا سير» إن الخروج مبكراً من المونديال جعل استمراره أمراً بالغ الصعوبة، وإن الاسم المطروح بشدة لتعويضه هو المدرب الإسباني مارتينيز، الذي غادر بلجيكا قبل أسبوع، بعد وداع كأس العالم من دور المجموعات.
للإطلاع على ملحق إلكتروني.. منتخبات كأس العالم، يرجى الضغط على هذا الرابط.
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