الامارات | «الكاراتيه» يعتمد مشاركة المنتخبات في «أوزبكستان»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد اتحاد الكاراتيه، مشاركة المنتخبات الوطنية، في البطولة الآسيوية للناشئين والناشئات والشباب والشابات وتحت 21 سنة والرجال والسيدات، المقامة في طشقند في أوزبكستان من 16 وحتى 20 الجاري.

جاء ذلك في الاجتماع الدوري السابع لاتحاد الكاراتيه، أول من أمس، في نادي ضباط شرطة دبي، وحضره رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، اللواء ناصر الرزوقي، والنائب الأول لرئيس الاتحاد راشد آل علي، والمدير المالي للاتحاد محمد الشحي، وأعضاء المجلس، والمدير التنفيذي للاتحاد الخبير محمد عباس، والمدير الفني للاتحاد الخبير هشام سري.

وتخلل الاجتماع استعراض تقرير أعمال اللجان الفنية، وما تم إحرازه من نتائج لافتة لـ«كاراتيه الإمارات»، وحصول المنتخب على المركز الثاني في الترتيب العام في بطولة غرب آسيا الأخيرة.

كما استعرض المجلس مقترحات مشروع جديد للمنتخبات قدّمه الخبير محمد عباس، مبنياً على النتائج التي تحققت في بطولة غرب آسيا، بجانب مقترحات من رئيس لجنة المسابقات إبراهيم النعيمي، بشأن الشكل الجديد لبعض المسابقات الفردية للموسم المقبل.