الامارات | المفاجآت تغيب عن نتائج الدور الأول لـ «تحدي الحبتور للتنس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش، المصنفة الثانية، فوزاً افتتاحياً في مستهل مشاركاتها في بطولة تحدي الحبتور الدولية للتنس للسيدات، بتحقيق الفوز على الرومانية كريستينا دينو، المتأهلة من التصفيات بمجموعتين دون رد 7-6 و6-2 ضمن منافسات الدور الأول للبطولة.

وتقام النسخة الـ25 من البطولة بمشاركة 70 لاعبة يتنافسن على ملاعب مجمع التنس بمنتجع الحبتور غراند بدبي، خلال الفترة من 5 إلى 11 ديسمبر الجاري، على اللقب وجوائز مالية تبلغ 100 ألف دولار.

وشهدت نتائج منافسات الفردي في الدور الأول نتائج منطقية بعيدة عن المفاجآت، أبرزها فوز الروسية إنستاسيا زولوتارفا على مواطنتها اكاترينا ياشينا بمجموعتين دون رد 6-0 و6-1. كما فازت الروسية ماريا تيموفيفا على الأوزبكية ناجينا عبد الريموفا بمجموعتين دون رد 6-0 و6-2، وفازت التايلاندية بانجيتارن بلبيتش على الهندية كارمان كور بمجموعتين مقابل واحدة 2-6 و6-2 و6-2.

وفازت الأميركية صوفي تشانج على القبرصية رالوكا سربان بمجموعتين مقابل واحدة 6-3 و6-7 و6-0.

في جانب آخر، قالت مديرة اللجنة المنظمة، نورة بدوي، في تصريح صحافي: «حققت البطولة على مدار ربع قرن من عمرها العديد من النجاحات، سواء الفنية أو التنظيمية أو الترويجية، ومن أهم أسباب تحقيق هذ المسيرة الناجحة هو حرص مجموعة الحبتور، الجهة المنظمة للبطولة، على توفير كل مقومات إنجاحها، والسعي نحو التحسين والتطوير عاماً بعد عام.