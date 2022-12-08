الامارات | الشارقة يبتعد في صدارة «اليد» بفوز على النصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقتنص فريق الشارقة انتصاراً صعباً على ضيفه النصر، بفارق هدفين وبنتيجة (29-27)، أول من أمس، ضمن الجولة الرابعة من الدور التمهيدي لبطولة الدوري العام لكرة اليد، والتي سجلت أيضاً فوز شباب الأهلي على العين (23-19)، والجزيرة على مليحة (28-27)، والوصل على دبا الحصن (37-31).

وعزز الشارقة صدارته الترتيب العام للدور التمهيدي بالعلامة الكاملة ورصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين عن شباب الأهلي والوصل، وتقدم الجزيرة للمركز الرابع بتسع نقاط، ودخول النصر في شراكة مع العين ودبا الحصن على صعيد المركز الخامس بست نقاط لكل منها، وبقي مليحة في المركز الثامن والأخير بخمس نقاط.