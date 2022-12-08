الامارات | العاجل: «السامبا» سهّلوا على الحكم إدارة مباراة كوريا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الحكم الدولي السابق في كرة القدم، عبدالله العاجل، إن لاعبي منتخب البرازيل سهّلوا على الحكم الفرنسي كليمون توربان إدارة مباراتهم أمام كوريا الجنوبية التي انتهت بفوز البرازيل 4-1 في الدور ثمن النهائي، كونهم كانوا يلعبون الكرة من لمسة واحدة، مشيراً إلى أن الحكم لم يجد أي صعوبة في إدارة المباراة، لأن لاعبي الفريقين، خصوصاً البرازيل، كان تركيزهم على لعب الكرة بكل سلاسة وسهولة.

وقال العاجل لـ«الإمارات اليوم»: «لاعبو البرازيل وكوريا الجنوبية تحلوا بالانضباط خلال المباراة».

وأضاف: «الأهداف الخمسة في المباراة كانت صحيحة، بما فيها ركلة الجزاء التي احتسبت لمصلحة البرازيل، وسجل منها نيمار الهدف الثاني للبرازيل».

وأكمل «حكم المباراة تداخل في اللعب أكثر من مرة، وكان يجب عليه منذ البداية قراءة المباراة، كون أنه من المعروف أن لاعبي البرازيل يلعبون الكرة من لمسة واحدة، وأن الكرة أحياناً تكون أسرع من الحكم، ما يتطلب منه التمركز الصحيح في الملعب أثناء اللعب».

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