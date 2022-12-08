الامارات | 16 لاعباً يمثلون منتخب القوس والسهم في آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات للقوس والسهم القائمة النهائية للمنتخب المشارك في بطولة كأس آسيا (المرحلة الثالثة)، التي تستضيفها الشارقة بين 20 و25 الجاري، ويمثل المنتخب فيها 16 لاعباً ولاعبة. وينتظم اللاعبون في معسكر داخلي في نادي الثقة للمعاقين بالشارقة، لتعزيز جاهزيتهم المطلوبة لخوض غمار المنافسات الآسيوية.

وقال أمين عام الاتحاد، حميد المشرخ، في تصريح صحافي، إن المرحلة المقبلة مهمة للغاية لتهيئة الأجواء أمام المنتخب لرفع مستوى جاهزيتهم البدنية والفنية مع اقتراب العد التنازلي للبطولة. يذكر أن اتحاد الإمارات للقوس والسهم تعاقد مع المدرب البريطاني مايكل بيرت لقيادة المنتخب.