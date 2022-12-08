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البنا حكما للإسماعيلى وسيراميكا.. ومعروف يدير الاتحاد وفيوتشر

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات الخميس في ختام الجولة السادسة من الدوري، حيث تقام غدا 4 مواجهات مثيرة.

وتختتم الخميس الموافق 8 ديسمبر الجاري منافسات الجولة السادسة من ، بإقامة 4 مواجهات مثيرة أبرزها المواجهة التي ستجمع بين الفريق الكروي الأول بنادي فيوتشر أمام نظيره نادي الاتحاد السكندري، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، كما سيحل نادى الإسماعيلى ضيفاً ثقيلاً على نظيره نادي سيراميكا، بينما يستضيف نادي إنبي أمام نظيره نادي حرس، ويواجه أسوان نظيره سموحة.

ويدير مباراة الإسماعيلي وسيراميكا الحكم محمود البنا حكما للساحة وحسام عزب حكم لغرفة الفار، بينما يدير مباراة الاتحاد وفيوتشر الحكم محمد معروف حكما للساحة وعبد العزيز السيد حكما للفار.

وجاءت حكام مباريات الخميس كالتالي:
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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