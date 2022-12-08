7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الأربعاء، الموافق 7/ 12/ 2022 العديد من الأحداث الهامة جاء فى مقدمتها، الزمالك يهزم الطلائع برباعية بيضاء ويستعيد وصافة الدوري، وقطار الأهلي يعبر غزل المحلة بثنائية ويحقق العلامة الكاملة بالدوري.

قطار الأهلي يعبر غزل المحلة بثنائية ويحقق العلامة الكاملة بالدوري

نجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز على غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، أحرز الهدفين بيرسي تاو وبرونو سافيو.

الزمالك يهزم الطلائع برباعية بيضاء ويستعيد وصافة الدوري

حقق فريق الزمالك فوزا عريضًا أمام طلائع الجيش بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على استاد الكلية الحربية، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

بيراميدز يفوز على المقاولون بهدفين

نجح فريق بيراميدز في الفوز علي نظيره المقاولون العرب بهدفين نظيفين ، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم بملعب الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة السادسة من بطولة الدوري.

فاركو يتعادل مع الداخلية بهدف لمثله بالدورى تعادل فاركو والداخلية بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة السادسة لمسابقة الدورى .

كولر: درست المحلة فى 3 مباريات لإيقاف خطورتهم.. وتاو ظهر بشكل قوى

أثنى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على أداء فريقه بعد الفوز على غزل المحلة بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري المصري وتحقيق العلامة الكاملة في 5 مباريات بالدوري.

أشرف روقا يغيب عن الزمالك فى مواجهة بيراميدز بسبب الإيقاف

يغيب محمد أشرف روقا لاعب وسط الزمالك، عن فريقه فى المواجهة المقبلة أمام بيراميدز المقرر لها يوم الأحد المقبل، بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة طلائع الجيش.

محمد يوسف: مستوانا أمام الأهلي أفضل من الزمالك ونعانى من عدم تركيز