شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: زكريا الوردى يعانى من أزمة نفسية بعد قمة السوبر أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، أن المغربى زكريا الوردى يعانى من مشاكل نفسية منذ مواجهة الأهلى فى السوبر، ويشعر أنه السبب فى خسارة الزمالك للقب.

وأضاف أمير فى تصريحات صحفية أن إدارة الزمالك سعت لمساعدة اللاعب وطلبنا من والدته أن تحضر إلى القاهرة، إلا أنها تعرضت لوعكة صحية بسبب المرارة فازداد اللاعب اكتئابًا.