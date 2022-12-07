شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماركا الإسبانية: جواو فيليكس يرحل عن أتلتيكو يناير المقبل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن البرتغالي جواو فيليكس سيغادر أتلتيكو مدريد في يناير/كانون الثاني المقبل، إلا إذا حصل تطور غير متوقع؛ نظرا لأن علاقته بالمدير الفني الأرجنتيني دييغو سيميوني سيئة.

ويشارك جواو فيليكس مباريات كأس العالم مع منتخب بلاده الذي اكتسح سويسرا 6-1 في دور الستة عشر، وسيلتقي مع المغرب في دور الثمانية.

وقالت "ماركا" إن أستون فيلا في وضع جيد للغاية للحصول على خدمات اللاعب البرتغالي الشاب الذي سيرحل عن أتلتيكو في الميركاتو الشتوي.

وقرر اللاعب مؤخرا مغادرة أتليتكو مدريد نظرا لأن علاقته مع سيميوني سيئة وسيرحل عن النادي الشهر المقبل، رغم أن كل شيء لا يزال في يد وكيل أعماله خورخي مينديز.

ومن المحتمل أن جواو فيليكس ليس هو اللاعب الوحيد الذي سيرحل عن أتلتيكو مدريد في الميركاتو الشتوي، فهناك ماتيوس كونيا الذي سيرحل أيضا في فترة الانتقالات الشتوية.

لكن أتلتيكو مدريد سيسعى للتعاقد مع مهاجم يكمل خط الهجوم إلى جوار ألفارو موراتا وأنطوان غريزمان وأنخيل كوريا.

ويُعد جواو فيليكس أغلى لاعب في تاريخ أتليتكو مدريد بعدما انضم مقابل 120 مليون يورو قادما من بنفيكا في 2019.

وشارك المهاجم البالغ عمره 23 عاما الموسم الحالي في 18 مباراة مع الفريق سجل خلالها أربعة أهداف وصنع ثلاثة، وساهم بشكل كبير في بلوغ البرتغال دور الثمانية في المونديال لأول مرة منذ 2006.

واحتل أتلتيكو مدريد المركز الخامس في الدوري بعد 14 جولة، قبل فترة التوقف الحالية بسبب كأس العالم التي تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول الحالي.

وأنخيل كوريا.

اللاعب قرر مؤخرا مغادرة أتليتكو مدريد نظرا لأن علاقته مع سيميوني سيئة

ويُعد جواو فيليكس أغلى لاعب في تاريخ أتليتكو مدريد بعدما انضم مقابل 120 مليون يورو قادما من بنفيكا في 2019.

وشارك المهاجم البالغ عمره 23 عاما الموسم الحالي في 18 مباراة مع الفريق سجل خلالها أربعة أهداف وصنع ثلاثة، وساهم بشكل كبير في بلوغ البرتغال دور الثمانية في المونديال لأول مرة منذ 2006.

واحتل أتلتيكو مدريد المركز الخامس في الدوري بعد 14 جولة، قبل فترة التوقف الحالية بسبب كأس العالم التي تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول الحالي.