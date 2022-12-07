شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغرد الثنائي أحمد الشيخ، لاعب غزل المحلة، ورفيق كابو لاعب إنبي على صدارة هدافي الدوري برصيد 3 أهداف لكل منهما، فيما سجل 8 لاعبين هدفين، هم أحمد زيزو لاعب الزمالك وزميله أحمد فتوح، وعبد الرحيم دغموم لاعب المصري، وكريم فؤاد لاعب الأهلي، وأوستين أموتو لاعب الاتحاد السكندري، وكريم بامبو لاعب البنك الأهلي، وخالد قمر لاعب طلائع الجيش، ومصطفى فتحي لاعب بيراميدز ومحمد هلال لاعب البنك الأهلي.

وأقيمت اليوم 4 مباريات ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، حيث حقق فريق الزمالك فوزا عريضًا أمام طلائع الجيش بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على استاد الكلية الحربية.

ونجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز على غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، أحرز الهدفين بيرسي تاو وبرونو سافيو.

كما نجح فريق بيراميدز في الفوز على نظيره المقاولون العرب بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم بملعب الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة السادسة من بطولة الدوري، واحرز هدفي بيراميدز كل من، رمضان صبحي في الدقيقة 37 ، والتونسي فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 87 من ركلة جزاء. وتعادل فاركو والداخلية بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة السادسة لمسابقة الدورى، وتقدم رامى صبرى في الدقيقة السابعة لفاركو من ضربة رأسية متقنة ، وتعادل مصطفى فوزى للداخلية في الدقيقة 68 من عمر المباراة .



