شكرا لقرائتكم خبر عن سجل 16 وأضاع مرتين.. زيزو يهدر ضربة الجزاء الثانية فى مشواره بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدر أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الزمالك ركلة جزاء للمرة الثانية في مشاركاته بمسابقة الدوري، وسدد زيزو 18 ركلة جزاء مع الزمالك في مسابقة الدوري، سدد 16 ركلة ناجحة وأهدر ركلتين.

وتصدى عماد السيد، حارس مرمى طلائع الجيش، لركلة جزاء سددها زيزو في الزاوية اليسرى عند الدقيقة 77 من عمر المباراة التى أقيمت اليوم الأربعاء، بين الفريقين فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وحقق فريق الزمالك فوزا عريضًا أمام طلائع الجيش بأربعة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت ألفريقين مساء اليوم الأربعاء، على استاد الكلية الحربية، فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

جاء الهدف الأول بالدقيقة 43 عن طريق أحمد سيد زيزو، حيث أرسل زيزو تمريرة أرضية من الركلة الثابتة،غالطت الحارس عماد السيد لتمر فى أقصى الزأوية اليسرى لداخل الشباك، وسجل إمام عاشور الهدف الثانى بالدقيقة 57 مستغلا تمريرة سحرية من نيمار من الجبهة اليمنى، قبل أن يضيف أحمد فتوح الهدف الثالث بالدقيقة 84، قبل أن يختتم يوسف أسامة نبيه مهرجان الأهداف مسجلا الرابع فى الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن المواجهة.

بهذه النتيجة خطف الزمالك وصافة الدورى من بيراميدز بعدما وصل رصيده إلى 11 نقطة، حيث لعب 5 مباريات فاز فى ثلاثة وتعادل فى اثنين وسجل لاعبيه 11 هدفا وتلقت شباكه 3 أهداف، فيما يحتل الطلائع المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط بعدما لعب 5 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى مثله وخسر ثلاثة مواجهات وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف.