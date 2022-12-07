شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق لمنتخب كرة الصالات والجهاز الفني يبحث عن مباريات ودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقر هشام صالح المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات على إقامة معسكر مغلق لمدة أسبوع، بدءاً من منتصف الشهر الجاري للوقوف على الحالة الفنية والبدنية للاعبى المنتخب.

ويواصل الجهاز الفني للمنتخب والذى يضم كلا من نادر رشاد المدرب العام وأيمن عبد الرحمن مدرب حراس المرمى البحث عن مباريات ودية يخوضها الفريق خلال فترة التوقف الدولى المقبل من أجل الوقوف على مستوى اللاعبين الجدد ومدى استيعابهم لفكر الجهاز الفني للمنتخب خلال المعسكرات التدريبية المفتوحة التى أجريت الفترة الماضية.