شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات الدوري المصري اليوم الأربعاء 7-12-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم 4 مباريات ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، حيث حقق فريق الزمالك فوزا عريضًا أمام طلائع الجيش بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على استاد الكلية الحربية.

جاء الهدف الأول بالدقيقة 43 عن طريق أحمد سيد زيزو، حيث أرسل زيزو تمريرة أرضية من الركلة الثابتة،غالطت الحارس عماد السيد لتمر في أقصى الزاوية اليسرى لداخل الشباك، وسجل إمام عاشور الهدف الثاني بالدقيقة 57 مستغلا تمريرة سحرية من نيمار من الجبهة اليمنى، قبل أن يضيف أحمد فتوح الهدف الثالث بالدقيقة 84، قبل أن يختتم يوسف أسامة نبيه مهرجان الأهداف مسجلا الرابع في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن المواجهة.

ونجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز على غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، أحرز الهدفين بيرسي تاو وبرونو سافيو.