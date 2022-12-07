شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي قائمة الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلن الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للنادي الاسماعيلي قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة سيراميكا في السابعة مساء غدا الخميس علي ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز

وضمت القائمة كل من :

حراسة المرمى: احمد عادل عبد المنعم، محمد كوكو .

خط الدفاع: باهر المحمدي، محمد هاشم ، محمد دسوقي، عصام صبحي ، محمد نصر، احمد محسن ، اياد العسقلاني

خط الوسط: عمر الوحش، محمد بيومي، عماد حمدي، صالح جمعه، مصطفى فارس، محمد بن خماسه، عمر الساعي

خط الهجوم: محمد الشامي ، عبد الرحمن مجدي، باسم مرسي، خالد النبريص، فراس شواط ، ياو انور