شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: شيكابالا ودونجا يعودان للزمالك أمام بيراميدز.. وغياب عمر جابر للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، عقب الفوز العريض على طلائع الجيش برباعية نظيفة، مؤكدًا إن المكسب جاء فى توقيت مهم خاصة فى ظل سوء التوفيق الذى يعانى منه الفريق فى الفترة الماضية.

أضاف أمير فى تصريحات صحفية، إن الفوز بالنتيجة الكبيرة منحت اللاعبين ثقة، بخلاف المكاسب الأخرى مثل عودة أحمد فتوح وتألقه وتسجيل هدف، وعودة محمد عبد الغنى، ومنح فرصة ليوسف حسن، كما إن المباراة المقبلة أمام بيراميدز ستشهد عودة محمود شيكابالا وتواجد نبيل دونجا بعد شفاءه من الإصابة.

أوضح أمير مرتضى قائلا: "غاب عمر جابر عن لقاء اليوم للإصابة بكدمة أعلى الركبة، بينما غاب الجزيري للحصول على إجازة".

وحقق فريق الزمالك فوزا عريضًا أمام طلائع الجيش بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على استاد الكلية الحربية، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

جاء الهدف الأول بالدقيقة 43 عن طريق أحمد سيد زيزو، حيث أرسل زيزو تمريرة أرضية من الركلة الثابتة،غالطت الحارس عماد السيد لتمر في أقصى الزاوية اليسرى لداخل الشباك، وسجل إمام عاشور الهدف الثاني بالدقيقة 57 مستغلا تمريرة سحرية من نيمار من الجبهة اليمنى، قبل أن يضيف أحمد فتوح الهدف الثالث بالدقيقة 84، قبل أن يختتم يوسف أسامة نبيه مهرجان الأهداف مسجلا الرابع في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن المواجهة.

بهذه النتيجة خطف الزمالك وصافة الدوري من بيراميدز بعدما وصل رصيده إلى 11 نقطة، حيث لعب 5 مباريات فاز في ثلاثة وتعادل في اثنين وسجل لاعبيه 11 هدفا وتلقت شباكه 3 أهداف، فيما يحتل الطلائع المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط بعدما لعب 5 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر ثلاثة مواجهات وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف.