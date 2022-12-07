شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور رجل مباراة الزمالك وطلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل إمام عاشور لاعب وسط الزمالك على جائزة رجل مباراة فريقه أمام طلائع الجيش، وحقق فريق الزمالك فوزا عريضًا أمام طلائع الجيش بأربعة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت ألفريقين مساء اليوم الأربعاء، على استاد الكلية الحربية، فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

وكان إمام عاشور حصل على جائزة رجل المباراة مرتين قبل ذلك خلال الموسم الجاري في الدوري مع الزمالك.

جاء الهدف الأول بالدقيقة 43 عن طريق أحمد سيد زيزو، حيث أرسل زيزو تمريرة أرضية من الركلة الثابتة،غالطت الحارس عماد السيد لتمر فى أقصى الزأوية اليسرى لداخل الشباك، وسجل إمام عاشور الهدف الثانى بالدقيقة 57 مستغلا تمريرة سحرية من نيمار من الجبهة اليمنى، قبل أن يضيف أحمد فتوح الهدف الثالث بالدقيقة 84، قبل أن يختتم يوسف أسامة نبيه مهرجان الأهداف مسجلا الرابع فى الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن المواجهة.

بهذه النتيجة خطف الزمالك وصافة الدورى من بيراميدز بعدما وصل رصيده إلى 11 نقطة، حيث لعب 5 مباريات فاز فى ثلاثة وتعادل فى اثنين وسجل لاعبيه 11 هدفا وتلقت شباكه 3 أهداف، فيما يحتل الطلائع المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط بعدما لعب 5 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى مثله وخسر ثلاثة مواجهات وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف.