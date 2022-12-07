شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: مستوانا أمام الأهلي أفضل من الزمالك ونعانى من عدم تركيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد يوسف المدير الفني لطلائع الجيش أن فريقه لم يلعب بالشكل الجيد أمام الزمالك، قائلا: "ظهرنا بشكل سيئ أمام الزمالك ولم نلعب جيدا عكس مباراة الأهلي"

وقال يوسف عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "الزمالك كان لديه الحافز للفوز بالمباراة بعد انتصار الأهلي على غزل المحلة من أجل الحفاظ على فارق النقاط".

وأتم تصريحاته: "الزمالك دخل المباراة بقوة بسبب عدم تركيز اللاعبين وخوفهم من المواجهة، ولا يزال لدي ثقة في الفريق خلال الفترة المقبلة".

وحقق فريق الزمالك فوزا عريضًا أمام طلائع الجيش بأربعة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت ألفريقين مساء اليوم الأربعاء، على استاد الكلية الحربية، فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

جاء الهدف الأول بالدقيقة 43 عن طريق أحمد سيد زيزو، حيث أرسل زيزو تمريرة أرضية من الركلة الثابتة،غالطت الحارس عماد السيد لتمر فى أقصى الزأوية اليسرى لداخل الشباك، وسجل إمام عاشور الهدف الثانى بالدقيقة 57 مستغلا تمريرة سحرية من نيمار من الجبهة اليمنى، قبل أن يضيف أحمد فتوح الهدف الثالث بالدقيقة 84، قبل أن يختتم يوسف أسامة نبيه مهرجان الأهداف مسجلا الرابع فى الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن المواجهة.

بهذه النتيجة خطف الزمالك وصافة الدورى من بيراميدز بعدما وصل رصيده إلى 11 نقطة، حيث لعب 5 مباريات فاز فى ثلاثة وتعادل فى اثنين وسجل لاعبيه 11 هدفا وتلقت شباكه 3 أهداف، فيما يحتل الطلائع المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط بعدما لعب 5 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى مثله وخسر ثلاثة مواجهات وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف.