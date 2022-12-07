شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتعاقد مع اسلام جمال مخططا للأحمال بالفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي ، إجراءات التعاقد مع اسلام جمال للعمل مخططًا للأحمال بالفريق الأول ، وذلك ليكون مسئولًا عن تخطيط أحمال الفريق بالإضافة إلى متابعة وتطوير أداء لاعبي الفريق الأول وقطاع الناشئين.

الجدير بالذكر أن اسلام جمال كان قد سبق له العمل بعدد من الأندية المصرية والعربية والأجنبية وكان آخرها نادي المريخ السوداني ، كما سبق له العمل مطورًا لأداء عدد من اللاعبين ومنهم طارق حامد ومحمود كهربا واللاعبين التونسيين هيثم جويلي ومحمد المثناني ومروان صحراوي بالإضافة لعدد كبير من النجوم داخل وخارج مصر.

وتعادل النادي المصري مع البنك الأهلي سلبيا، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري العام.

من ناحية أخرى دخل فريق المصري بقيادة طارق سليمان مدرب الفريق، معسكرا مغلقا استعدادا للقاء القادم أمام طلائع الجيش والتي تجمع الفريقين بالجولة السادسة في الدوري.

وبدأ النادي المصري مشواره في الدوري العام، بالهزيمة أمام سيراميكا بثلاثية نظيفة، ثم تعادل سلبياً مع بيراميدز، قبل أن يفوز على إنبي بثنائية نظيفة، و تعادل مع الزمالك بهدفين لمثلهما، قبل أن يتعادل سلبيا مع البنك الأهلي ليرفع رصيده إلى 5 نقاط.