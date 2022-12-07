شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد السلة: الانسحاب من كأس العالم " إشاعة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اكد مجدى أبو فريخة رئيس اتحاد السلة أن ما تردد عن انسحاب السلة من كأس العالم التى ستقام فى اسرائيل نهاية ابريل واول مايو المقبلين إشاعة لا اساس لها من الصحة.

وقال ابو فريخة فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن الاتحاد لم يناقش موعد ومكان إقامة البطولة وكذلك لك يتطرق إلى خطة الإعداد لها خاصة وانه مايزال هناك وقت كبير للتفكير فى تفاصيل البطولة.

واضاف رئيس الاتحاد انه لم يتحدد حتى الآن موعد اجتماع مجلس الإدارة الذى سيناقش الاستعداد والخطة لبطولة كأس العالم فلا ندرى من أين تأتى هذه الشائعات