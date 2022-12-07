شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ الاستعداد لمباراة بيراميدز بدون راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎رفض البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات غدا الخميس، بعد الفوز على طلائع الجيش في لقاء اليوم بالدوري الممتاز.

ويستأنف الأبيض تدريباته غدا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمباراة بيراميدز المقرر لها يوم الأحد المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك فوزا عريضًا أمام طلائع الجيش بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على استاد الكلية الحربية، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.