شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو ملك التعادلات في الدوري المصري هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يملك فريق فاركو أعلى معدل من التعادلات في الدوري المصري هذا الموسم، بعدما خاض الفريق 6 مواجهات من عمر المسابقة حتى الآن.

وحقق فاركو فوزا وحيدا مقابل هزيمة واحدة، وتعادل في أربعة مباريات، وهو أعلى عدد من التعادلات يحققه فريق بالدوري هذا الموسم حتى الآن.

وتعادل فاركو والداخلية بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة السادسة لمسابقة الدورى .

تقدم رامى صبرى في الدقيقة السابعة لفاركو من ضربة رأسية متقنة ، وتعادل مصطفى فوزى للداخلية في الدقيقة 68 من عمر المباراة .

بهذه النتيجة رفع فاركو رصيده إلى 7 نقاط في المركز السابع ، بينما رفع الداخلية رصيده إلى نقطتين في المركز السادس عشر .