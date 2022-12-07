شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عزز الأهلى من صدراته للقمة بعدما أقيمت اليوم 4 مباريات ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، حيث حقق فريق الزمالك فوزا عريضًا أمام طلائع الجيش بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على استاد الكلية الحربية.

جاء الهدف الأول بالدقيقة 43 عن طريق أحمد سيد زيزو، حيث أرسل زيزو تمريرة أرضية من الركلة الثابتة،غالطت الحارس عماد السيد لتمر في أقصى الزاوية اليسرى لداخل الشباك، وسجل إمام عاشور الهدف الثاني بالدقيقة 57 مستغلا تمريرة سحرية من نيمار من الجبهة اليمنى، قبل أن يضيف أحمد فتوح الهدف الثالث بالدقيقة 84، قبل أن يختتم يوسف أسامة نبيه مهرجان الأهداف مسجلا الرابع في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن المواجهة.

ونجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز على غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، أحرز الهدفين بيرسي تاو وبرونو سافيو.

كما نجح فريق بيراميدز في الفوز علي نظيره المقاولون العرب بهدفين نظيفين ، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم بملعب الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة السادسة من بطولة الدوري، واحرز هدفي بيراميدز كل من ، رمضان صبحي في الدقيقة 37 ، والتونسي فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 87 من ركلة جزاء. وتعادل فاركو والداخلية بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة السادسة لمسابقة الدورى، وتقدم رامى صبرى في الدقيقة السابعة لفاركو من ضربة رأسية متقنة ، وتعادل مصطفى فوزى للداخلية في الدقيقة 68 من عمر المباراة .

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الأربعاء كالتالي: