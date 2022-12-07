شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أربع أهداف دون مقابل سجلها فريق الزمالك فى مواجهة طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على استاد الكلية الحربية، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

جاء الهدف الأول بالدقيقة 43 عن طريق أحمد سيد زيزو، حيث أرسل زيزو تمريرة أرضية من الركلة الثابتة،غالطت الحارس عماد السيد لتمر في أقصى الزاوية اليسرى لداخل الشباك، وسجل إمام عاشور الهدف الثاني بالدقيقة 57 مستغلا تمريرة سحرية من نيمار من الجبهة اليمنى، قبل أن يضيف أحمد فتوح الهدف الثالث بالدقيقة 84، قبل أن يختتم يوسف أسامة نبيه مهرجان الأهداف مسجلا الرابع في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن المواجهة.

بهذه النتيجة خطف الزمالك وصافة الدوري من بيراميدز بعدما وصل رصيده إلى 11 نقطة، حيث لعب 5 مباريات فاز في ثلاثة وتعادل في اثنين وسجل لاعبيه 11 هدفا وتلقت شباكه 3 أهداف، فيما يحتل الطلائع المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط بعدما لعب 5 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر ثلاثة مواجهات وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف.

هدف الزمالك الأول

الهدف الثانى

الهدف الثالث

الهدف الرابع