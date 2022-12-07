حصاد الرياضة المصرية اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الأربعاء، الموافق 7/ 12/ 2022 العديد من الأحداث الهامة جاء فى مقدمتها، الزمالك يهزم الطلائع برباعية بيضاء ويستعيد وصافة الدوري، وقطار الأهلي يعبر غزل المحلة بثنائية ويحقق العلامة الكاملة بالدوري.

قطار الأهلي يعبر غزل المحلة بثنائية ويحقق العلامة الكاملة بالدوري

الزمالك يهزم الطلائع برباعية بيضاء ويستعيد وصافة الدوري

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