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حصاد الرياضة المصرية اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الأربعاء، الموافق 7/ 12/ 2022 العديد من الأحداث الهامة جاء فى مقدمتها، الزمالك يهزم الطلائع برباعية بيضاء ويستعيد وصافة الدوري، وقطار الأهلي يعبر غزل المحلة بثنائية ويحقق العلامة الكاملة بالدوري.

 

قطار الأهلي يعبر غزل المحلة بثنائية ويحقق العلامة الكاملة بالدوري

قطار الأهلي يعبر غزل المحلة بثنائية ويحقق العلامة الكاملة بالدوري (فيديو)

 

الزمالك يهزم الطلائع برباعية بيضاء ويستعيد وصافة الدوري

الزمالك يهزم الطلائع برباعية بيضاء ويستعيد وصافة الدوري.. فيديو

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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