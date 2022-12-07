نيوكاسل يتحدى الزعيم في كأس موسم الدرعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشهد ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض عند الساعة الثامنة مساء اليوم أهم فعاليات موسم الدرعية 2022، والتي ستجمع زعيم القارة الآسيوية وبطل الموسم الماضي فريق الهلال الكروي الأول بنظيره نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، ثالث الدوري في بلاده (المملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي) على كأس موسم الدرعية.

وتعد مواجهة اليوم هي التجربة الثالثة للهلال بعد الفوز على الشرق درجة ثانية بنتيجة 4-1، والتعادل مع العدالة 2-2.

وذلك ضمن تحضيراته لاستئناف مشواره في دوري روشن السعودي بعد العودة من التوقف في 16 ديسمبر الجاري عندما يستضيف نظيره الباطن ضمن الجولة التاسعة، حيث تأتي هذه المواجهة بين الفريقين ضمن استعداداتهما للموسم الكروي، بعد عودة اللاعبين الدوليين من تمثيل منتخباتهم في كأس العالم، حيث يستعد الهلال لمواصلة مشواره في الدوري، وكذلك نيوكاسل الذي سيستأنف صراعه على صدارة البريميرليج، إضافة إلى مواجهة فريق بورتموث في ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزي.

تاريخ مواجهات الهلال أمام الأندية الإنجليزية:







في عام 1982 خسر من نوتنجهام فورست الإنجليزي بثمانية أهداف دون رد.



في عام 2008 كسب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بثلاثية مقابل هدفين في مباراة اعتزال سامي الجابر.



في عام 2009، كسب الهلال برمنجهام سيتي وديا بثلاثية نظيفة.



في عام 2012 فاز وديا على نادي مانشستر سيتي بهدف دون رد.



في فبراير2022 خسر من تشيلسي في دور نصف النهائي في بطولة كأس العالم للأندية.



في أغسطس 2022 فاز الهلال وديا على نوتنجهام فورست بسداسية مقابل هدف.



أبرز غيابات الهلال:





محمد العويس وياسر الشهراني وسلمان الفرج وسالم الدوسري ومحمد البريك وعلي البليهي بداعي الإصابة.



أبرز غيابات نيوكاسل:





اليكسندر إسحاق، وترانمير ووفرز (للإصابة)، ونيكولاس بوب وكيران تيبير وكالوم ويلسون وبرونوغيماريش لارتباطهم مع منتخبات بلدانهم في بطولة كأس العالم قطر2022.



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