رونالدو يرفض عرض النصر.. والدوري الأمريكي الأقرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رد كريستيانو رونالدو نجم المنتخب البرتغالي على الأنباء المتداولة حول موافقته على العرض الكبير المقدم من النصر السعودي للعب ضمن صفوفه بداية من الفترة الشتوية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية إسبانية وعالمية قد أشارت إلى توصل نادي النصر لاتفاق مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لينضم بموجبه الدون إلى صفوف النادي السعودي في الأول من يناير المقبل بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم مقابل نحو 200 مليون دولار سنويا.

وتداول فيديو لرد رونالدو، في المنطقة المختلطة على هامش مباراة البرتغال وسويسرا في ثمن نهائي المونديال، على سؤال من عدة قنوات عالمية حول حقيقة موافقته على عرض النصر السعودي واللعب ضمن صفوفه، بقوله «لا، ليس صحيحا انتقالي لصفوف النصر السعودي، وتركيزي الحالي منصب على كأس العالم».

كما تم تداول تأكيد رونالدو الذي حضر كبديل في الفوز الكاسح للبرتغال على سويسرا بنتيجة (6-1)، وبلوغ ربع نهائي المونديال، بأنه بالطبع يحلم أن يكون بطلا لكأس العالم مع المنتخب البرتغالي.

واختتم كريستيانو رونالدو تصريحاته التي أبرزتها صحيفة «أبولا» البرتغالية، قائلا «أطيب تمنياتي لبيليه، ملكنا يجب أن يتحسن، هذا ما نريده جميعا».

إلى ذلك يحاول أليكسي لالاس لاعب لوس أنجلوس جلاكسي السابق إقناع كريستيانو رونالدو، بالانتقال إلى الدوري الأمريكي للمحترفين بدلا من الدوري السعودي، حيث حذره من أن علامته التجارية لن تنمو في السعودية بقدر ما ستنمو في أمريكا.

وقال لالاس لبرنامج «The Tonight Show» الأمريكي «بالنسبة لرجل مهتم جدا بعلامته التجارية، ولديه بالتأكيد أموال كثيرة، فهذا نوع غريب من الأشياء بالنسبة له».

وأضاف متحدثا عن راتب رونالدو «مقابل 200 مليون دولار ستكسبها، لكن إذا كان البديل هو جني أموال أقل سأذهب وألعب وأعيش في ميامي أو لوس أنجلوس».

وواصل «لا يمكن للدوري الأمريكي التنافس مع هذا النوع من الرواتب، ولكن ما يمكن أن يقدمه الدوري الأمريكي له هو دخول أكبر بكثير في السوق الأمريكية إنه ضخم بالفعل في أمريكا».

وختم «بالنسبة للرجل الذي طور هذه العلامة التجارية على مر السنين، ربما كان ذلك أكثر جاذبية، لقد رأينا ذلك مع زلاتان إبراهيموفيتش وديفيد بيكهام وتييري هنري وواين روني».