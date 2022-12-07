شكرا لقرائتكم خبر أبطال العالم يتنافسون لحصد لقب «ملك الدرفت» على حلبة كورنيش جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستضيف عروس البحر الأحمر، مساء اليوم، منافسات النهائي العالمي لبطولة «ريد بل كار بارك درِفت»، على حلبة كورنيش جدة، أسرع حلبة شوارع في العالم، بالشراكة مع شركة رياضة المحركات السعودية، ويقام هذا الحدث للمرة الأولى في المملكة.

ويشهد النهائي تنافس 21 سائق دريفت من 18 دولة مختلفة، لخوض المواجهة الحاسمة في أمسية حماسية، على أمل خطف لقب ملك الدرِفت في منافسات ريد بل كار بارك درِفت 2022.

ومنذ انطلاق السلسلة في الموسم الحالي من أيرلندا، حطت بطولة ريد بل كار بارك درفت هذا الموسم في 18 بلدا من حول العالم، ما مهد للمشاركة الأوسع في تاريخ الحدث الممتد على 14 عاما.

وستخوض نخبة السائقين مواجهات رياضية محتدمة في جدة هذا الأسبوع، أمام جمهور عاشق لهذه الرياضة وأجوائها الحماسية.

وستجمع المنافسات أبطالا من كل من: جمايكا وموريشيوس وسريلانكا وباكستان وكينيا وجنوب أفريقيا وبولندا وإستونيا وجورجيا وأذربيجان وقطر وعُمان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ولبنان، إضافة إلى السعودية.

المنافسات محتدمة

يخوض هذا النهائي سائقان من السعودية: الأول، تركي الزير الذي عبر عن مشاعره بعد وصوله للنهائي وقال: «أنا فخور جدا وسعيد لبلوغي النهائي العالمي لبطولة ريد بل كار بارك درِفت». مضيفا: «ستكون المنافسات محتدمة بالتأكيد، إذ سنواجه سائقي درفت مذهلين، وبإذن الله سيكون التحدي هذا رائعا».

وتابع الزير: «أنا متفائل بأن الشباب السعودي سيأتي لمساندتنا هنا في جدة، ودعمنا لتحقيق نتيجة مميزة».

أما السائق السعودي الآخر في النهائي العالمي: بدر الشهري، أنهى التصفيات المحلية في المركز الثاني، وأكد أنه ينتظر بفارغ الصبر العودة إلى الحلبة من جديد.

وقال: «هذه لحظة مهمة للغاية بالنسبة لي، وأنا أتطلع لخوض تحد ضخم».

مضيفا: «بدأت المشاركة في فعاليات ريد بل للدرِفت منذ 2010، لكن خوض المنافسات اليوم في النهائي العالمي أمر مهم بالنسبة لي، خصوصا أنني أمثل بلدي».

حماس الجمهور

في سياق متصل، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة رياضة المحركات السعودية، مارتن ويتيكر، عن تطلعه للبطولة في جدة، مشيرا إلى أن حلبة كورنيش جدة ستكون واحدة من أفضل الأماكن على الإطلاق في تاريخ «ريد بل كار بارك دريفت» الطويل والمثير، مؤكدا أن الجمهور يتتوقع حدثا رائعا آخر يواكب مكانة حلبة كورنيش جدة وموقعها المذهل.

وقال ويتيكر: «هذا الحدث مهم للمنطقة، ونحن فخورون جدا بقدرتنا على استضافته في جدة، ومنح الفرصة لمحبي رياضة الدريفت، لعيش تجربة المنافسات عالمية المستوى، فيما يشكل مشاركة 3 سائقين سعوديين في النهائي، عاملا إضافيا ليزيد من حماس الجمهور، ونتمنى أن نشاهد أحد السائقين المحليين متوجا بلقب ملك الدرفت».