مونديال قطر .. أوليات لم تظهر خلال تاريخ نهائيات كأس العالم

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وهذه النسخة هي رقم 22، وصادف إقامتها في العام الحالي 2022، وهي من الأمور التي تحسب للبطولة.





أول بطولة كأس عالم تفتتح بآيات من القرآن الكريم



أول بطولة تقام في منطقة الشرق الأوسط



أول بطولة تقام في دولة عربية



أول بطولة تقام في دولة خليجية



آخر بطولة تلعب بمشاركة 32 منتخبا



أول بطولة تشهد فوز منتخب عربي (السعودية) على أحد أبطال العالم (الأرجنتين)



أول بطولة تشهد فوز منتخب أفريقي (الكاميرون) على ملك كؤوس العالم (البرازيل)



أول بطولة تشهد تأهل منتخب عربي لدور الـ8 (المغرب)



أول بطولة تشهد حارسا عربيا يتصدى لـ3 ركلات ترجيح (حارس المغرب ياسين بونو)



أول بطولة تشهد تصدر منتخب عربي وأفريقي مجموعته (المغرب)



أول بطولة تقام كل ملاعبها في مدينة واحدة الدوحة



أول بطولة تشهد تأهل 3 منتخبات آسيوية لدور الـ16



أول بطولة تشهد فوزا تاريخيا وكبيرا في دور الـ16 بنتيجة (6-1)، فوز البرتغال على سويسرا



أول بطولة تشهد فوز منتخب عربي (تونس) على المنتخب الفرنسي



أول بطولة تشهد فوز منتخب آسيوي (اليابان) على منتخب إسبانيا في الوقت الأصلي، إذ كانت قد فازت كوريا الجنوبية في 2002، ولكن بركلات الترجيح



أول بطولة تشهد فوز المنتخب الإيراني على منتخب أوروبي (ويلز)



السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سيخلد مونديال قطر في التاريخ، وسيصبح الأكثر ذكرا في المستقبل، كونه حصل على أوليات لم تظهر خلال تاريخ نهائيات كأس العالم، التي تخطت حاجز الـ90 عاما.وهذه النسخة هي رقم 22، وصادف إقامتها في العام الحالي 2022، وهي من الأمور التي تحسب للبطولة.

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