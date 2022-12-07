شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت إصابة لاعب المصرى بتمزق خفيف فى العضلة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أثبتت الأشعة التشخيصية التي خضع لها الجزائري عماد الدين بوبكر لاعب النادي المصري، إصابته بتمزق خفيف في العضلة الخلفية، وتتوقف مشاركة اللاعب في مباراة الطلائع على مدى تماثله للشفاء.

وكان الدكتور مجدي الألفي طبيب الفريق الأول بالنادي المصري، قد كشف تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق، مروان حمدي وعماد الدين بوبكر وحسن علي، وأكد طبيب المصري، أن مروان حمدي وعماد الدين بوبكر تعرضا لإصابة بشد في العضلة الخلفية، بينما تعرض حسن علي لإصابة بكدمة شديدة في الركبة.

وتعادل النادي المصري مع البنك الأهلي سلبيا، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري العام.

من ناحية أخرى دخل فريق المصري بقيادة طارق سليمان مدرب الفريق، معسكرا مغلقا استعدادا للقاء القادم أمام طلائع الجيش والتي تجمع الفريقين بالجولة السادسة في الدوري.

وبدأ النادي المصري مشواره في الدوري العام، بالهزيمة أمام سيراميكا بثلاثية نظيفة، ثم تعادل سلبياً مع بيراميدز، قبل أن يفوز على إنبي بثنائية نظيفة، و تعادل مع الزمالك بهدفين لمثلهما، قبل أن يتعادل سلبيا مع البنك الأهلي ليرفع رصيده إلى 5 نقاط.