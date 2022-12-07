شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يختار 22 لاعب لمواجهة أسوان بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر طارق العشرى المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى سموحة على الدخول فى معسكر مغلق باحد فنادق الاسكندرية وضم 22 لاعبا استعدادا لمباراته ضد أسوان والمقرر لها غدا الخميس في الثالثة الا الربع عصرا ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري.

واللاعبين هم، الهانى سليمان وعمر صلاح وخالد عبد الفتاح و محمد باسم وأحمد حكم و ايليا سيلا و صديق اوجولا و محمد نادى و شريف رضا و احمد مصطفى ومحمد عصام و محمود عبد الحليم و احمد جمال و احمد شوشة و بنجامين بواتينج وأحمد عبد الرسول و حسين فيصل و ممدوح عبد ربه و دوكو دودو و محمد سعيد مكرونة و ابوبكر محمد و الصباحى عماد.