شكرا لقرائتكم خبر عن فتوح يسجل هدف الزمالك الثالث فى شباك الطلائع بصناعة عاشور.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل أحمد فتوح لاعب الزمالك، الهدف الثالث لفريقه فى شباك طلائع الجيش، بصناعة من إمام عاشور فى الدقيقة 83 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ملعب الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزنارى - عبد الله جمعة، خط الوسط: سيد عبد الله "نيمار" - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو"، خط الهجوم: مصطفى شلبي.

فيما ضم تشكيل الطلائع كلاً من.. حراسة المرمى: عماد السيد، الدفاع: أحمد عبد الرحمن - خالد سطوحي - محمد فتح الله - أحمد أيمن منصور، الوسط: عبد الرحمن أسامة "شيكا" - إسلام محارب - أحمد متعب - كريم طارق - أحمد سمير، الهجوم: خالد قمر.

دكة البدلاء: أحمد سالم - يحيى حامد - أشرف مجدي - علي الذاهدي - محمد شريف حتحوت - عربي بدر - أكينادي موسيس إبوكون - محمد سمير - محمد شحاتة.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمد عبد الغني ومحمد طارق وأحمد فتوح وسيف جعفر ويوسف إبراهيم "اوباما" ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا ويوسف حسن.

يحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلهم وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 3 أهداف فيما يحتل الطلائع المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.