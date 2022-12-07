شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تخاطب الاتحادات لتوفير فرص الالتحاق بالجامعات المصرية والخاصة بمنح رياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ارسلت اللجنة الأولمبية خطابا إلى الاتحادات الرياضية تطالبهم بحصر لاعبى المنتخبات المصرية فى مختلف الألعاب الدارسين فى اخر عامين الثانوية العامة الفرنسى والامريكى والالمانى لمحاولة توفير فرص للالتحاق بكبرى الجامعات المصرية والخاصة بمنح رياضية لتفوقهم الرياضى

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وحددت اللجنة الأولمبية فى الخطاب المرسل للأندية يوم 25 ديسمبر كحد أقصى لارسال كشف اسماء اللاعبين ممن تنطبق عليهم ذلك حتى يتسنى للجنة سرعة إنهاء الإجراءات.

كانت اللجنة الأولمبية قد هنأت المنتخب المغربى بالتأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم المقامة بقطر على حساب المنتخب الاسبانى.