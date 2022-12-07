شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: هدفان "ملغيان".. وتدخل الـ VAR الأبرز فى لقاء المحلة والأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

المباراة: غزل المحلة * الأهلى

المسابقة: الاسبوع السادس من الدورى المصرى

النتيجة: هدفان مقابل لاشيء لصالح الأهلى

حكم الساحة: محمد الحنفى

مساعد أول: سامى هلهل

مساعد ثان: أحمد رشدى

حكم رابع: هشام الفلال

حكام ال VAR: محمود بسيونى وخالد حسين

فى مباراة من المباريات الصعبة تحكيميا تمكن الحكم محمد الحنفى مع الحكمان المساعدان من المرور بها بشكل جيد وان كانت هناك بعض تدخلات ال VAR فى بعض الحالات التحكيمية وبيانها كالتالى

الحالة الأولى: فى الدقيقة 38 يسجل المحلة هدف ويشير المساعد الثانى أحمد رشدى بالتسلل والقرار صحيح بوجود المخالفة وال VAR يؤكد على صحة قرار الحكم المساعد

الحالة الثانية: فى الدقيقة 47 يسجل الأهلى هدف ويشير المساعد الثانى أحمد رشدى على التسلل والقرار صحيح وال VAT يؤكد على صحة قرار الحكم المتميز احمد رشدى

الحالة الثالثة: فى الدقيقة 57 حالة دهس من لاعب المحلة جابرييل أورك على ساق اكرم توفيق تستوجب بطاقة ولكن الحكم يشير باستمرار اللعب .

الحالة الرابعة: فى الدقيقة 81 الكرة مشتركة بين حارس مرمى الأهلى ومهاجم المحلة وينجح الشناوى فى لعب الكرة ولا توجد مخالفة ويشير الحنفى باستمرار اللعب ولكن يتم استدعاء الحكم من ال VAR ليذهب ويشاهد ويعود ليؤكد على قراره الاول باستمرار اللعب.

الحالة الخامسة: فى الدقيقة 86 مخالفة من مدافع المحلة داخل منطقة الجزاء الحكم يشير باستمرار اللعب .