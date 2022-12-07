شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. الزمالك يعزز تقدمه أمام طلائع الجيش بهدفين دون رد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 60 دقيقة من مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش وعزز الفارس الأبيض من تقدمه بهدفين دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على استاد الكلية الحربية، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

جاء الهدف الأول بالدقيقة 43 عن طريق أحمد سيد زيزو، حيث أرسل زيزو تمريرة أرضية من الركلة الثابتة،غالطت الحارس عماد السيد لتمر في أقصى الزاوية اليسرى لداخل الشباك، وسجل إمام عاشور الهدف الثاني بالدقيقة 57 مستغلا تمريرة سحرية من نيمار من الجبهة اليمنى.

بدأت المحاولات من خالد قمر الذى سدد كرة ساقطة من مسافة بعيدة ولكن مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى، وبعد ذلك زيزو أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء وشتتها الدفاع لخارج الملعب، ركلة ركنية ثانية لصالح الزمالك من جهة اليمين، كما أرسلت الكرة لداخل منطقة الجزاء ولكن حكم اللقاء أحتسب خطأ على مدافع الزمالك مصطفى الزناري.

وتحصل الزمالك على خطأ من على حدود منطقة الجزاء بعد كرة مشتركة بين أحمد أيمن منصور وزيزو، انحصر اللعب في وسط الملعب لمدة تقارب 7 دقائق دون محاولات حقيقة على مرمى الفريقين. في الدقيقة 19 أشهر الحكم أحمد الغندور بطاقة صفراء للاعب محمد أشرف روقا بعد تدخل قوي على متعب في منتصف الملعب. بعدها بدقائق قليلة نجح الزمالك في تسجيل هدف أول للزمالك من ضربة رأس أرسلها زيزو، لكن تم الغاء الهدف بداعي التسلسل بعد العودة للفار. وقبل مرور نصف الساعة، جاءت لقطة مثيرة حينما استلم مصطفى شلبي الكرة داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ثم أرسل تمريرة عرضية وشتتها أحمد سمير مع مطالبة لاعبو الزمالك بركلة جزاء وحكم اللقاء أمر باستئناف المباراة. ومنح الحكم بطاقة صفراء للاعب خالد سطوحي بعد تدخل قوي على مصطفى شلبي، وفي الدقائق الأخيرة زادت حدة الالتحامات، وأشهر الحكم بطاقة صفراء أخرى للاعب أحمد سمير بعد تدخل قوي على أحد لاعبي الزمالك، لكن زيزو نجح في تسجيل الهدف الأول قبل دقيقتين على نهاية هذا الشوط. الشوط الثاني بدأ بتغيير مبكر من فيريرا، بنزول يوسف حسن لأول مرة بدلا من أشرف روقا الذى كان قد تحصل على انذار. حاول الطلائع ادراك التعادل، حيث أرسل إسلام محارب تمريرة عرضية من جهة اليسار سيطر عليها حسام عبد المجيد من داخل منطقة الجزاء. وجاء الهدف الثاني لصالح الزمالك عن طريق إمام عاشور بالدقيقة 57، والبداية كانت من عند سيد عبد الله نيمار الذى استلم الكرة داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين ثم مررها للاعب إمام عاشور المنطلق لداخل منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة مباشرة لتمر على يسار الحارس لداخل الشباك.

ويحتل الزمالك قبل هذه المواجهة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلهم وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 3 أهداف، فيما يحتل الطلائع المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.

وضم تشكيل الزمالك كلا من: "حراسة المرمى: محمد عواد، وخط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزنارى - عبد الله جمعة، وخط الوسط: سيد عبد الله "نيمار" - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - "زيزو""و خط الهجوم: مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمد عبد الغني ومحمد طارق وأحمد فتوح وسيف جعفر ويوسف إبراهيم "اوباما" ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا ويوسف حسن.

فيما جاء تشكيل الطلائع كالتالي: حراسة المرمى: عماد السيد، والدفاع: أحمد عبد الرحمن - خالد سطوحي - محمد فتح الله - أحمد أيمن منصور، والوسط: عبد الرحمن أسامة "شيكا" - إسلام محارب - أحمد متعب - كريم طارق - أحمد سمير، والهجوم: خالد قمر

وجاءت دكة البدلاء كالتالي: أحمد سالم - يحيى حامد - أشرف مجدي - علي الذاهدي - محمد شريف حتحوت - عربي بدر - أكينادي موسيس إبوكون - محمد سمير - محمد شحاتة.

تاريخيا، 34 مباراة جمعت الزمالك والطلائع في بطولة الدوري طوال 18 سنة منذ صعود الطلائع للممتاز موسم 2004 – 2005، وتعطي الأرقام تفوق واضح للزمالك بـ 19 فوزاً و64 هدفاً مقابل 8 حالات فوز و35 هدفاً للطلائع وحسم التعادل 7 مباريات أيضاً أخرها (2 – 2) بالجولة 23 الموسم قبل الماضي.