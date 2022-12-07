شكرا لقرائتكم خبر عن شلبى يقود هجوم الزمالك أمام الطلائع واستبعاد عمر جابر من القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة طلائع الجيش المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأربعاء باستاد الكلية الحربية في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزنارى - عبد الله جمعة

خط الوسط: سيد عبد الله "نيمار" - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمد عبد الغني ومحمد طارق وأحمد فتوح وسيف جعفر ويوسف إبراهيم "اوباما" ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا ويوسف حسن.