شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: درست المحلة فى 3 مباريات لإيقاف خطورتهم.. وتاو ظهر بشكل قوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على أداء فريقه بعد الفوز على غزل المحلة بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري المصري وتحقيق العلامة الكاملة في 5 مباريات بالدوري.

قال كولر خلال المؤتمر الصحفي إنه لا يوجد أزمة في رأس الحربة بالأهلي وبيرسى تاو ظهر بشكل قوى خلال مشاركته أساسيا بالمباراة، مشيرا إلى أن استبداله في الشوط الثاني بسبب عودته من إصابة طويلة.

شدد كولر على أن لاعبي الأهلي نفذوا جميع التعليمات التي طلبها منهم قبل المباراة، خاصة في الشوط الأول ونجحوا في تحقيق الهدف الأساسي من المباراة، مؤكدا أن لاعبيه نفذوا الخطة التي اعتمد عليها بالكامل خاصة في الشوط الأول رغم وقوع أخطاء سيعمل على معالجتها.

أوضح المدير الفني للأهلي أنه لا ينظر للماضي ويبحث عن المستقبل ودرست المحلة من 3 مباريات وتمكنت من إيقاف خطورتهم في المباراة وهو ما نجحنا فيه.

ونجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز على غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، أحرز الهدفين بيرسي تاو وبرونو سافيو.

بهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة الـ15 في صدارة الدوري بفارق 5 نقاط عن غزل المحلة الوصيف برصيد 10 نقاط، حيث تلقى زعيم الفلاحين الهزيمة الأولى بالدوري هذا الموسم، فيما حقق الفريق الأحمر العلامة الكاملة من لعب 5 مباريات.