شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج أفضل لاعب في مباراة الأهلي وغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل المإلى اليود يانج لاعب وسط الأهلى على جائزة أفضل لاعب فى مبارا فريقه ضد غزل المحلة فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأربعاء على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

نجح فريق الأهلى فى تحقيق ألفوز على غزل المحلة بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأربعاء على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز، أحرز الهدفين بيرسى تأو وبرونو سافيو.

بهذه النتيجة وصل الأهلى للنقطة الـ15 فى صدارة الدورى بفارق 5 نقاط عن غزل المحلة الوصيف برصيد 10 نقاط، حيث تلقى زعيم ألفلاحين الهزيمة الأولى بالدورى هذا الموسم، فيما حقق ألفريق الأحمر العلامة الكاملة من لعب 5 مباريات.

بدأ الأهلى الضغط من بداية المباراة مستغلا الطرفين فى محأولة لتهديد مرمى المحلة، عن طريق كريم فؤاد وأكرم توفيق من الجبهة اليمنى وأحمد عبد القادر وعلى معلول من الجبهة اليسرى، وسدد بيرسى تأو تصويبة قوية فى الدقيقة الثامنة ولكن مرت أعلى عارضة مرمى محمود الحضري.

وتحصل الأهلى على ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة العاشرة ولعبها على معلول داخل منطقة الجزاء ولكن أمسك بها حارس المحلة، وصوب أحمد عبد القادر تسديدة من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 14 ولكن مرت أعلى عارضة مرمى الحضري.

وسجل بيرسى تأو هدف تقدم الأهلى فى مرمى المحلة فى الدقيقة 17 من عمر المباراة بعد استقبال عرضية رائعة من على معلول من الجبهة اليسرى وسددها مباشرة فى المرمى أسفل يدى حارس المحلة، وتحصل الأهلى على ركلة ركنية فى الدقيقة لعبها محمد عبد المنعم أعلى العارضة.

وأهدر بأولن فوافى فرصة إدراك التعادل فى الدقيقة 23 بعدما سدد جابرييل أوروك وارتدت الكرة من يد محمد الشنأوى وسددها فوافى ولكن أعلى العارضة، فى أخطر فرص المحلة من بداية المباراة.

وأحرز برونو سافيو الهدف الثانى للأهلى فى الدقيقة 30 من هجمة منظمة من الجبهة اليسرى، بعدما رأوغ أحمد عبد القادر مدافع المحلة ولعبها عرضية لتصل إلى سافيو الذى سددها فى المرمى.

وألغى الحكم هدف المحلة الأول بتوقيع جابرييل أوروك فى الدقيقة 38 نتيجة تسلل بأولن فوافى ، فيما رفع أشار حكم الراية بوجود تسلل على كريم فؤاد فى الهجمة التى قادها خلف دفاع المحلة فى الدقيقة 40 من عمر المباراة، واستمرت النتيجة بتقدم الأهلى بثنائية نظيفة حتى نهاية الشوط الأول.

وأجرى غزل المحلة أولى تغييراته مع بداية الشوط الثانى بنزول سيد الشبرأوى بدلا من بأولن فوافي، وألغى الحكم هدف ثالث للأهلى فى الدقيقة 47 من توقيع برونو سافيو بعدما تلقى تمريرة وسط دفاع المحلة وسددها فى المرمى ولكن تواجد فى مصيدة التسلل، واستمرت سيطرت الأهلى على مجريات اللقاء واسنحوذ على اللعب.

وأجرى المحلة تغييرين جديدين فى الدقيقة 63 بنزول ابراهيما كونيه وخالد الإخميمى بدلا من محمد جابر وأحمد الشيخ، وسدد كونيه تصويبة قوية من خارج منطقة جزاء الأهلى ولكن مرت بعيدا عن مرمى محمد الشنأوي، فيما دفع الأهلى بمحمد مجدى أفشة فى الدقيقة 67 بدلا من برونو سافيو.

وأجرى الأهلى تغييرين جديدين فى الدقيقة 74 بنزول محمد شريف وشادى حسين بدلا من بيرسى تأو وأحمد عبد القادر، كما أجرى المحلة رابع تغييراته بنزول عبد الرحمن أجويرو بدلا من عبده يحيى.

وصوب أفشة تسديدة مباشرة على مرمى المحلة فى الدقيقة 80 ولكن تصدى لها محمود الحضري، وأجرى الأهلى تغييرا رباعا بنزول حسين الشحات بدلا من كريم فؤاد فى الدقيقة 83 ، بينما أجرى المحلة خامس بنزول صلاح ريكو بدلا من أحمد النادري، واستدعى حكم ألفار محمد الحنفى فى الدقيقة 84 بداعى وجود احتمالية طرد لمحمد الشنأوى بسبب تدخله على أجويرو ولكن أشار باستكمال اللعب.

وهدد شادى حسين مرمى المحلة برأسية فى الدقيقة 89 ولكن أمسك بها حارس مرمى المحلة، واستمر تقدم الأهلى بهدفين حتى نهاية المباراة ووصول ألفريق الأحمر للنقطة 15.

وجاء تشكيل الأهلى من محمد الشنأوى فى حراسة المرمى وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلى معلول فى الدفاع واليو ديانج وعمرو السولية وبرونو سافيو فى الوسط وأحمد عبد القادر وكريم فؤاد وبيرسى تأو فى الهجوم.

وعلى دكة البدلاء يتواجد كلا من رامى ربيعة وعلى لطفى ومحمد شريف وشادى حسين ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخرى ومحمد هاني.

فيما جاء تشكيل المحلة من، محمود الحضرى فى حراسة المرمى وإيهاب سمير ومصطفى العش ومعإذ الحنأوى ومحمد جابر فى الدفاع وحميد مأو وأحمد النادرى وجابرييل أوروك فى الوسط وأحمد الشيخ وبأولن فوافى وعبده يحيى فى الهجوم.

وعلى دكة البدلاء، عمرو شعبان وصلاح ريكو وسيد الشبرأوى وابراهيما كونيه وخالد الإخميمى وكريم مصطفى ومحمد بازوكا وعبد الرحمن أجويرو ومحمد نبيه.

وحقق الأهلى ألفوز فى أول أربع جولات بالمسابقة، ويسعى للعلامة الكاملة، حيث يحتل المارد الأحمر المركز الأول برصيد 12 نقطة بعدما لعب 4 مباريات فاز بهم جميعاً وسجل 8 أهداف وتلقت شباكه هدفين ، فى المقابل يحتل غزل المحلة المركز الثانى برصيد 10 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى مباراة وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

وفاز الأهلى على الطلائع بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بمسابقة الدورى فيما فاز غزل المحلة على الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة.