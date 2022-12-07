شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على الطلائع في القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الزمالك مع نظيره طلائع الجيش على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز في لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

وقررت لجنة الحكام تعيين أحمد الغندور لمواجهة الزمالك أمام طلائع الجيش التى انطلقت السابعة على ملعب الكلية الحربية.

ويعاون الغندور خلال اللقاء، أسامه السيد مساعد أول، وهشام طلب مساعد ثان، ومحمد العتباني حكما رابعا، وطارق مجدي حكما للفيديو، وهاني العراقي مساعدا له.

وتبلغ القيمة التسويقية للزمالك 22.83 مليون يورو فيما تساوى القيمة التسويقية للطلائع 4.68 مليون يورو.

تأسس الزمالك سنة 1911 ونجح في التتويج ببطولة الدوري 14 مرة سابقة فيما تأسس نادى طلائع الجيش عام 1997 تحت مسمى نادى الجيش تم تغير اسمه لطلائع الجيش عام 2004 وأفضل إنجازاته انهاء المسابقة فى المركز الرابع مرتين بجانب التتويج بكأس السوبر المحلى على حساب الاهلى بركلات الترجيح بجانب بلوغ المباراة النهائية لكأس مصر الموسم الماضى وخسر اللقب أمام الاهلى بركلات الترجيح.