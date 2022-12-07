شكرا لقرائتكم خبر عن خالد قمر يقود هجوم طلائع الجيش أمام الزمالك بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد يوسف المدير الفني لفريق طلائع الجيش، عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في الجولة السادسة للدوري المصري.

وجاء تشكيل الطلائع كالتالي: حراسة المرمى: عماد السيد

الدفاع: أحمد عبد الرحمن - خالد سطوحي - محمد فتح الله - أحمد أيمن منصور

الوسط: عبد الرحمن أسامة "شيكا" - إسلام محارب - أحمد متعب - كريم طارق - أحمد سمير

الهجوم: خالد قمر

دكة البدلاء: أحمد سالم - يحيى حامد - أشرف مجدي - علي الذاهدي - محمد شريف حتحوت - عربي بدر - أكينادي موسيس إبوكون - محمد سمير - محمد شحاتة

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلهم وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 3 أهداف فيما يحتل الطلائع المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.