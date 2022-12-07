شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل ملعب الكلية الحربية لمواجهة الطلائع.. واللاعبون يتفقدون الأرضية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد الكلية الحربية استعدادا لخوض مباراة طلائع الجيش المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأربعاء في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادا للمباراة المرتقبة.

ويخوض الزمالك المباراة بقائمة تضم كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي

خط الدفاع : عمر جابر – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – محمد طارق – أحمد فتوح – عبد الله جمعة .

خط الوسط : عمرو السيسي – محمد أشرف ” روقا” – إمام عاشور – يوسف إبراهيم ” اوباما” – سيف جعفر – سيد عبد الله “نيمار” – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى “زيزو”.

خط الهجوم : سامسون أكينولا – يوسف أسامة نبيه – يوسف حسن.



احمد زيزو



احمد فتوح



اشرف روقا



سامسون اكينولا



سيد نيمار



عمر جابر



عمرو السيسى



فيريرا